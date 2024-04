PAIDEIA | Esami clinici e strumentali per Gila: il comunicato della Lazio sulle sue condizioni

La Lazio, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Sslazio.it, ha dato aggiornamenti sulle condizioni del difensore biancoceleste Mario Gila, dopo gli esami clinici e strumentali svolti quest'oggi in Clinica Paideia.

Fraioli

Lazio, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Mario Gila

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Juventus. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Lazio, i numeri stagionali di Mario Gila

Il difensore spagnolo, classe 2000, nella stagione attuale, la seconda con la maglia biancoceleste, ha collezionato 27 presenze, senza ancora mai trovare la via del gol. Le 27 presenze stagionali sono suddivise per quattro competizioni: 19 nel campionato di Serie A, 4 in Champions League, 3 in Coppa Italia ed 1 nella Semifinale, persa contro l'Inter, in Supercoppa Italiana.