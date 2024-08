De Siervo: "L'intenzione è quella di cominciare il campionato a mercato finito"

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A per commentare un tema molto discusso nelle ultime settimane: la chiusura del calciomercato a campionato iniziato. Questo aspetto è considerato problematico da molti allenatori, che spesso si trovano in difficoltà nel fare le scelte di formazione e a gestire giocatori che potrebbero essere trasferiti negli ultimi giorni di mercato. De Siervo ha espresso il suo punto di vista in merito a questa situazione, spiegando che si sta lavorando per posticipare l'inizio del campionato dalla prossima stagione. Queste le sue parole:

“Non è utopia iniziare dopo il calciomercato”

Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga Spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l'accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con la Lega Saudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l'inizio dei Campionati dopo il calciomercato

Sul tema calendario, che di anno in anno si infittisce sempre di più, De Siervo ha poi aggiunto:

"Così è troppo compresso…"