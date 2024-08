Che esordio per Raul Moro in Liga: l'ex Lazio è subito decisivo

Esordio con il botto per Raul Moro: l'ex esterno biancoceleste, alla sua prima presenza in Liga spagnola con il Real Valladolid, si è dimostrato subito decisivo andando a segno e facendo vincere la sua squadra per 1-0 contro l'Espanyol.

Il classe 2002 ha fatto il suo ritorno al Real Valladolid durante l'estate, dopo il prestito positivo in Liga 2 della scorsa stagione che gli ha permesso di collezionare 31 presenze totali. Il trasferimento definitivo ha fruttato alla Lazio circa 2 milioni di euro, generando una minusvalenza considerati i 6 milioni sborsati nel 2019 quando lo spagnolo militava nel Barcellona B.