Venezia-Lazio, Baroni: "Partita importantissima. Sulla scelta su Mandas..."

Dopo lo sfortunato pareggio contro il Napoli, capolista del campionato, terminato 2-2 per l'autogoal di Marusic e l'errore di Provedel, costatagli la titolarità quest'oggi contro i veneziani, i biancocelesti devono provare a riprendersi il quarto posto, conquistato invece dalla Juventus dopo la vittoria contro l'Inter nel derby d'Italia. Lazio e bianconeri sono a pari punti, 46 lunghezze, ma in virtù degli scontri diretti, è la Juventus ad oggi ad avere la meglio per il quarto posto in ottica Champions.

A pochi minuti dal fischio d'inizio per la gara tra Venezia e Lazio, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste, Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società e a Dazn.

Mister Baroni a Dazn

Partita importantissima la squadra la deve affrontare con grande umiltà e determinazione, è perché solo questo ci serve. Sappiamo dell'importanza della gara, per dare continuità servono questi fattori. Quanto pesa l'assenza di Taty? Per noi fondamentale, in questo momento la squadra è pronta a sopperire a queste assenze e lo dobbiamo fare tutti insieme, chiaramente aspettiamo il suo rientro, ma ora parte un giocare con caratteristiche diverse ma ha la mia fiducia e quella della squadra, sono convinto che darà un contributo importante.

Sulla scelta di Mandas