Lazio, il bel gesto di Dele-Bashiru per i bambini nel giorno di Natale

Tra due giorni la Lazio di Baroni affronterà l’Atalanta nell’ultimo match del 2024, una sfida attesa, ostica e difficile, un vero e proprio banco di prova che permetterà il bianco celeste di dimostrarsi competitivi con le squadre più forti di Italia ed Europa. Tutto è pronto per ricominciare il campionato dopo una breve pausa natalizia, già nella giornata di oggi riprenderanno gli allenamenti a Formello per la preparazione dei prossimi impegni, uno fra i quali, dopo l’Atalanta, proprio la stracittadina in casa Roma.

Il Natale e il bel gesto di Dele-Bashiru

Dopo due giorni di festività natalizie, la Lazio riprenderà ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Oltre al tempo trascorso in famiglia concesso ai calciatori in queste ultime ore, uno dei centrocampisti biancocelesti ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo libero per una buona causa. Il giovane Dele-Bashiru si è reso protagonista di un bel gesto la sera della vigilia di Natale, decidendo di andare a trovare i bambini del reparto di pediatria del policlinico Umberto I di Roma, portando loro regali e scambiando battute, sorrisi e risate. In una serata importante come quella del 24 dicembre, il calciatore si è dimostrato sensibile e voglioso di dedicarsi agli altri, portando un po’ di spensieratezza a bambini e famiglie indubbiamente in difficoltà. Dopo la visita al Sant’Andrea del capitano Zaccagni con la moglie Nasti, l’iniziativa al Gemelli della Lazio femminile, anche il gesto di Dele-Bashiru conferma l’impegno e i valori della società biancoceleste e dei suoi tesserati, la vicinanza e la solidarietà nel sostenere chi ne ha bisogno con un piccolo ma importatissimo gesto.

Gli scatti social di Dele-Bashiru al policlinico Umberto I