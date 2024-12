Verso Lazio-Atalanta: i precedenti fra Baroni e Gasperini

Sabato la Lazio sfiderà l’Atalanta nello scontro che sarà valido per la 18ª giornata di Serie A, sarà una partita difficile, ostica per entrambe dato che, ad ospitare il match, sarà lo stadio Olimpico colmo di tifosi laziale desiderosi di supportare i propri calciatori. Lazio e Atalanta quest’anno si sono dimostrate due fra le squadre più in forma e più promettenti di questo campionato ma non solo. Le due si stanno facendo valere anche in ottica europea (basti pensare che l’Atalanta è campione di Europa League in carica e la Lazio è una delle squadre ancora imbattute di tale competizione).

Lazio-Atalanta, una sfida tra allenatori: i precedenti fra Baroni e Gasperini

Il merito per le ottime prestazioni delle due squadre va sicuramente attribuito anche ai due rispettivi tecnici che guidano le panchine che si sfideranno sabato: Baroni e Gasperini. Una delle novità di quella che è una storica sfida è costituita dallo scontro fra i due allenatori, Baroni (arrivato sulla panchina biancoceleste soltanto quest’anno) e Gasperini (allenatore dell’Atalanta da diversi anni e tecnico consolidato nell’ambiente della Dea). Per la prima volta in carriera, infatti, Baroni sfiderà Gasperini nelle vesti di tecnico biancoceleste, ma i due non si incontreranno per la prima volta. Infatti, negli ultimi sei scontri in Serie A fra i due allenatori sono stati registrate 2 vittorie per Baroni, 1 pareggio (l’ultimo incrocio fra Atalanta e Verona, terminato 2-2) e 3 vittorie per Gasperini. La discrasia è marcata dal fatto che le squadre di Gasperini hanno segnato il doppio dei goal di quelli di Baroni (11 goal contro 6), ma tuttavia la contabilità dei testa a testa in campionato fra gli attuali allenatori di Lazio e Atalanta è praticamente in equilibrio.

Continua nella prossima pagina