Hüseyin Yücel, vicepresidente Besiktas: "La Lazio ha resistito molto ma ringrazio Ciro per..."

Da ieri sera, Ciro Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas. All'uscita dell'aeroporto di Istanbul, un bagno di folla ha accolto il nuovo beniamino delle aquile nere.

Immobile-Besiktas: trattativa lampo

Il bomber italiano si appresta così, dopo 8 stagioni passate alla Lazio, ad aprire un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: la trattativa con il Besiktas è stata lampo, non è durata nemmeno 3 giorni, e le parti hanno lavorato no-stop per accontentare le intenzioni di Ciro, che aveva piacere a terminare qui il suo ciclo nella Capitale. Ai cronisti locali, si è espresso per commentare la buona riuscita della trattativa Hüseyin Yücel, vicepresidente del club turco:

Abbiamo mantenuto la nostra promessa. Continueremo a mantenerla. Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale a due persone. La prima è Hasan Arat. Ha seguito momento in ogni momento le negoziazioni e ci ha sempre dato il proprio contributo

Il numero due del Besiktas, ha poi proseguito ringraziando il diretto interessato, Ciro Immobile.

"La Lazio ha resistito molto ma…"