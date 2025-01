Federica Cafferata a Lazio Style: "Sono molto felice di essere qui"

Federica Cafferata è il nuovo difensore della Lazio Women, presa in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus Women, e con un contratto fino al 30 giugno 2025. Ha iniziato la carriera in Serie A con il Napoli, per poi passare alla Fiorentina e successivamente all Juventus. Anche se di proprietà della squadra di Ferrero, ha giocato con la maglia della Sampdoria per poi essere presa nella squadra biancoceleste, guidata dal mister Grassadonia. Arrivata alla Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style.

