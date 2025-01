Palladino: “La Lazio è una squadra forte. Colpani è da valutare, le condizioni di Cataldi…”

Archiviata la grande notte di Europa League dove la Lazio ha praticamente conquistato il primo posto in classifica, è già tempo di rigettarsi nel campionato. Domenica alle ore 20:45 ci sarà la Fiorentina: la squadra allenata da Palladino non viene da un momento positivo però è ancora in lotta per un posto in Champions, i biancocelesti avranno voglia di rivalsa dopo la beffa nella gara di andata. Il tecnico dei viola ha parlato così in conferenza stampa.

Le parole di Palladino in conferenza stampa: il commento sulla Lazio

Con la Lazio sarà una partita decisiva?

Mi sembra troppo. Sarà importante ma non dobbiamo mettere troppa pressione ai ragazzi. Vogliamo invertire il trend, affronteremo una squadra forte e in salute, con un allenatore che sta facendo bene. Ci siamo preparati, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti. Non ci dobbiamo abbattere, qualsiasi cosa succeda. Nulla è decisivo adesso.

