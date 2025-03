Possibile scambio Isaksen-Chiesa in estate: i dettagli

L'esterno danese, Gustav Isaksen, nelle ultime gare in biancoceleste e con l'ottima prestazione fornita ieri sera con la Nazionale danese è entrato nel mirino del Tottenham, club inglese che la Lazio potrebbe incrociare nella semifinale di Europa League, nel caso in cui i biancocelesti passassero il turno con il Bodo/Glimt. Gli Spurs sarebbero disposti a investire circa 40 milioni per l'ala biancoceleste. Per il possibile sostituto di Isaksen alla Lazio spuntano delle indiscrezioni direttamente dall'Inghilterra.

Chiesa-Liverpool: un futuro incerto

Secondo quanto riportato da alcune fonti britanniche, la Lazio avrebbe mostrato interesse nei confronti di Federico Chiesa. Secondo tali indiscrezioni, il Liverpool sarebbe deluso dal rendimento dell'ex Fiorentina, e sarebbe in procinto a cederlo in estate. Federico Chiesa con il Liverpool ha trovato davvero poco spazio: 3 presente in Premier League, 11 totali tra tutte le competizioni, e il Liverpool non sarebbe soddisfatto dell'investimento fatto la scorsa estate.

Scambio Isaksen-Chiesa

Stando a quanto riportato da Tv Play, che a sua volta cita fonti inglesi, la società biancoceleste starebbe valutando un possibile scambio in caso dell'uscita di Isaksen al Tottenham, con Federico Chiesa. I Reds valuterebbero l'ex Juventus circa 15 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita, ma l'affare si potrebbe chiudere anche in prestito oneroso con diritto di riscatto.