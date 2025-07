Michael Folorunsho ha scelto: pronto al rilancio in Serie A

Michael Folorunsho è pronto a lasciare definitivamente il Napoli. Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e più volte accostato ai biancocelesti, firmerà a breve il contratto che lo legherà al Cagliari. Reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, il classe 1998 sosterrà tra oggi e domani le visite mediche di routine prima di unirsi al gruppo - in partenza per l'Austria, dove mercoledì prossimo affronterà il Galatasaray in un'amichevole estiva.

Cifre dell'operazione

Il centrocampista romano è pronto a preparare nuovamente le valigie dove attenderlo c'è il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha trovato l'intesa definitiva con il club partenopeo. Operazione in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato per l’estate 2026: al momento, il costo è di 500.000 euro, ma il riscatto potrebbe arrivare a toccare gli 8 milioni, in base al rendimento stagionale.

Una chiamata dalla Nazionale

Folorunsho arriva in Sardegna dopo una stagione positiva con la maglia del Viola, nella quale ha messo in mostra le sue doti fisiche e tecniche. Il Cagliari lo considera un colpo importante, non solo per il presente ma anche per il futuro. Folorunsho, già nel giro della Nazionale, sogna una chiamata da parte di Gattuso per il Mondiale 2026, e questa stagione potrebbe rappresentare la svolta definitiva nella sua carriera.