Mattei: "Cataldi sarà prezioso. Centravanti ancora in fase di valutazione, gli esterni..."

L'ex giornalista di Sky Sport Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei per commentare l’amichevole della Lazio andata in scena ieri. Il giornalista ha analizzato la prestazione della squadra biancoceleste contro la Primavera laziale, battuta per 3-0 dalla prima squadra, grazie alle reti di Pedro, Cancellieri e Basic.

Stefano Mattei a Radiosei

Abbiamo cominciato a capire ciò che ha mente Sarri, almeno per l’inizio del campionato; per esempio, con Romagnoli squalificato, sarà Provstgaard ad affiancare Gila; Patric deve recuperare, Gigot gioca uomo su uomo. A centrocampo abbiamo visto che Cataldi sarà un giocatore prezioso per Sarri. In attacco abbiamo notato che gli esterni poco funzionano e che il ruolo di centravanti ancora se lo stanno giocando; la Lazio non dispone di un attaccante da 20 gol.

