Lazio-Fiorentina | Fabiani nel post a LSC: “I ragazzi sono delusi e amareggiati. Sul mercato…”

Dopo la partita Lazio-Fiorentina, un’attesa sfida di Serie A, è intervenuto ai microfoni di LSC il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani. La partita è stata combattuta e difficile con una Lazio determinata ad ottenere una vittoria in campionato dopo la convincente vittoria dello scorso weekend contro il Verona. La vittoria avrebbe avuto un sapore importante per entrambe le squadre ma all’Olimpico la Fiorentina è riuscita ad imporsi nei primi venti minuti con i due goal di Adli e Beltran, determinando il match e rendendolo ostico e complesso per i biancocelesti.

Nella prossima pagina le dichiarazioni