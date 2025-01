Lazio-Fiorentina | Baroni nel post: “Ho protestato perché la Fiorentina ha perso tempo…”

Alle ore 20:45 è iniziato il match fra il Lazio e Fiorentina, formazioni guidate rispettivamente dagli allenatori Baroni e Palladino. La posta in palio era altissima per entrambe le squadre, non soltanto per i tre punti, ma anche per rialzarsi da un periodo difficile sul campo, soprattutto per i viola, e collezionare nuove vittorie in questa seconda fase di campionato. Di fronte all’affetto di 30.000 tifosi biancocelesti dell’Olimpico, Lazio e Fiorentina hanno giocato una partita ad alta intensità e dalla forte motivazione, terminata con il risultato di 2-1 per i viola. Al termine del match, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni per discutere della partita, ma non solo.

