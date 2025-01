Conceição: "Bei tempi con Inzaghi alla Lazio. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l'Inter"

Sergio Conceição, attuale tecnico del Milan, ha parlato a Sport Mediaset alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter: “Sono ancora raffreddato, ma non è ciò che conta. L'importante è la partita: abbiamo avuto poco tempo per prepararla, ma queste gare si affrontano soprattutto con la testa. Abbiamo analizzato molti video per studiare l’Inter, una squadra esperta con lo stesso allenatore da anni e che ha già dimostrato di saper vincere. Sarà complicato, ma siamo qui per competere e cercare la vittoria”.

Supercoppa Italiana: il Milan di Conceição sfida l’Inter di Inzaghi

Sul momento attuale del Milan: “Dobbiamo gestire la partita con intelligenza. Abbiamo avuto un giorno di riposo in meno rispetto all’Inter e alcuni giocatori stanno rientrando dagli infortuni. Anche Leao? Vedremo dopo l’allenamento. Non sarà al 100% perché è rimasto fermo qualche giorno, ma faremo il possibile. Non cerco scuse, ma è la realtà: meno riposo e giocatori non al meglio”.

Conceição-Inzaghi: dai trionfi alla Lazio alla rivalità da allenatori

Riguardo a Simone Inzaghi, suo ex compagno alla Lazio: