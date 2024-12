Scelto l'arbitro di Lecce-Lazio: le designazioni complete

Il calcio italiano questa settimana non ha mai rallentato con la 16° giornata che si è conclusa lunedì sera, poi spazio agli Ottavi di Finale di Coppa Italia (questa sera Inter-Udinese) e alla Conference League e già venerdì inizierà la 17° giornata con Hellas Verona-Milan.

Poco fa l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note tutte le designazioni arbitrali per la 17° giornata che si aprirà come ricordato sopra con Hellas Verona-Milan, in programma venerdì alle 20.45, e si concluderà lunedì sera con Inter-Como.

Ecco l'arbitro di Lecce-Lazio

Arbitro Manganiello - Depositphotos

Per la gara che chiuderà il sabato di Serie A, Lecce-Lazio in programma alle 20:45, è stato designato Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. L'arbitro piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti e avrà come IV uomo Paride Tremolada. Nella VAR Room ci saranno Meraviglia (VAR) e Fabbri (AVAR).

Nella pagina successiva tutte le designazioni arbitrali della 17° giornata di Serie A