A Monza il terzo pareggio della Lazio: nessuno in Serie A ne ha ottenuti di meno

Dopo un campionato in cui la Lazio sì è buttata via in numerose occasioni, anche sabato i biancocelesti hanno gettato il vento l'opportunità di candidarsi seriamente per un posto in Champions League. Il pareggio di ieri sera della Roma non fa che incrementare l'amaro in bocca, per una squadra che nonostante le difficoltà incontrate In Lombardia, non è riuscita neanche a capitalizzare il grave errore della squadra di Palladino, che aveva regalato la rete del nuovo vantaggio agli uomini di Tudor, nonostante l'andamento della partita andasse in direzione totalmente contraria.

Ennesimo risultato deludente, che avrebbe potuto premiare una rincorsa che iniziava a dare i suoi frutti in ottica Champions League. Viste le attuali distanze in classifica i biancocelesti avranno l'opportunità, in queste ultime tre giornate, di staccare il biglietto per la prossima edizione dell’Europa League, per una squadra che mai nell'arco di questa stagione ha dimostrato di meritare il palcoscenico europeo più importante.

Alto numero di sconfitte

In una classifica che racconta di una squadra al settimo posto in classifica a quota 56, al netto delle difficoltà mostrate già da agosto, quando la stagione iniziò con la sconfitta rocambolesca di Lecce, uno degli elementi che sembra aver tagliato le gambe è biancocelesti è mostrato dal numero di sconfitte ottenute in campionato: andando dall’Inter prima in classifica, fino ad arrivare al Torino decimo, nessuna squadra ha perso più partite della Lazio. Sono tredici le sconfitte per Immobile e compagni, con la sola Fiorentina che si avvicina a questo dato, considerando le dodici sconfitte ottenute e la gara da recuperare a Bergamo con l’Atalanta.

Nessuno con meno pareggi

Visto quanto la classifica sia stata corta in determinate fasi della stagione, a emergere è soprattutto il dato relativo ai pareggi, che racconta come la squadra di Tudor abbia collezionato solamente cinque di questi: nessuno squadra di Serie A ne ha ottenuti di meno, e l'unica squadra che pareggia questo dato è l’Inter campione d’Italia. Chissà se con qualche punto strappato in uno di quei tredici appuntamenti persi, la Lazio avrebbe potuto trovare un posto per la prossima Champions League, nonostante non ci sia stato un singolo momento della stagione in cui l'abbia effettivamente meritato. Le gare con Empoli, Inter e Sassuolo segneranno l’esito finale di questo campionato, nella speranza di ripartire dall’Europa League, e di disputarla in una maniera diversa dalle ultime stagioni, eccezion fatta per l’anno dell’eliminazione con il Salisburgo, quando in pochi minuti i biancocelesti furono ribaltati dagli austriaci fallendo l’accesso alle semifinali.