Como-Lazio, Fabregas nel pre: “Lazio squadra forte…l’ultimo giorno di mercato ho mandato un messaggio a Pedro”

È appena terminato il match Como-Lazio, sfida valida per la decima giornata del di Serie A che inizierà alle ore 20.45. Le due squadre, guidate dagli allenatori Baroni (per i biancocelesti) e Fabregas (per i lariani) si si combatteranno per 90 minuti i 3 punti che, per entrambe, sarebbero fondamentali per continuare la striscia di risultati positivi ottenuti finora nel loro percorso. Prima del match, allo stadio Sinigaglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn l’allenatore del Como Fabregas.

