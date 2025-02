Prove tattiche iniziate, in dubbio Dia: le ultime da Formello

Il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla Capitale questa mattina non ha fermato la Lazio, che è scesa in campo nel Centro Sportivo di Formello per l'allenamento di preparazione in vista della sfida contro il Napoli in programma sabato alle 18:00 allo Stadio Olimpico.

Prove tattiche iniziate

Questa mattina Baroni e lo staff tecnico hanno dato il via alle prove tattiche per decidere lo spartito da adottare contro Conte e i suoi, la rifinitura in programma domani sarà in tal senso decisiva dove il tecnico biancoceleste testerà i reali 11 da schierare sabato. La questione che tiene banco senza dubbio in casa Lazio è legata soprattutto alle condizioni di Dia dopo la distorsione alla caviglia rimediata nel match contro il Monza, che lo ha costretto alla sostituzione forzata.

Le condizioni di Dia

L'attaccante senegalese non si è allenato nemmeno oggi dopo esser rimasto a riposo anche nella giornata di ieri, le sue speranze di vederlo contro il Napoli diminuiscono rispetto a qualche fiducia più concreta di ieri. Domani nella rifinitura svolgerà il provino definitivo e dalle sue risposte si capirà se sarà arruolabile o meno.

Seconda assenza consecutiva agli allenamenti anche per Marusic, il montenegrino era rimasto ai box anche ieri ma la sua situazione non desta particolari preoccupazioni. In ogni caso tutto è rimandato alla rifinitura di domani dove si avranno le idee più chiare.