Lazio-Inter, Lazzari premiato a bordocampo da Fabiani: il traguardo del biancoceleste

Importante sfida all'Olimpico: la Lazio affronta l'Inter nel match di alta classifica, valido per la 16esima giornata di Serie A. Prima dell'incontro il ds laziale Angelo Fabiani ha premiato Manuel Lazzari.

Il traguardo del terzino laziale

Manuel Lazzari ha raggiunto le 200 presenze con la maglia biancoceleste il 28 novembre in Europa League con il Ludogorets.

La gara di stasera

In occasione di Lazio-Inter, Lazzari nopn partirà titolare. A destra mister Baroni ha scelto Lazzari, ma non è esclusa una staffetta tra i due a gara in corso.