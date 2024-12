Inter, Marotta: "Cerchiamo risposte stasera, sarà una bella partita. E sullo scudetto..."

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, prima della sfida contro la Lazio ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn.

Le parole del presidente nerazzurro

"Credo che stasera sia importante valutare la prestazione della squadra. La classifica si sta allungando ma siamo ancora in una fase interlocutoria, non ci sono squadre in fuga. È importante avere risposte per noi, sarà una bella partita e noi possiamo fare una bella figura”.

Gli obiettivi dell'Inter

“Noi nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere in tutte le manifestazioni. Cercheremo di ottenere il massimo: ovvero la finale di Champions e la vittoria del campionato. Questo è obbligatorio pensarlo, una squadra come l’Inter non può accontentarsi e pensare in modo minimo”.