Lazio, da Rocchi a Klose e non solo: i nomi sul possibile sostituto di mister Sarri

Negli scorsi minuti è arrivata la notizia: Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Lazio. Ora si attende la decisione della società, se accetterà o meno questa decisione del tecnico biancoceleste.

Decisiva è stata la sconfitta arrivata nella serata di ieri allo Stadio Olimpico di Roma, con la Lazio che è uscita sconfitta per 1-2 contro l'Udinese. Quarta sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League, terza di fila in Serie A dopo il 2-1 in casa della Fiorentina e lo 0-1 contro il Milan.

In attesa di capire la decisione della società sulle dimissioni comunicate da mister Sarri, si iniziano a fare i primi nomi che potrebbero sostituire l'allenatore sulla panchina biancoceleste. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, una prima ipotesi sembra essere quella che risponde al nome di Tommaso Rocchi. L'ex attaccante potrebbe arrivare ad interim. Rocchi, continua Gianluca Di Marzio, è molto stimato dal Presidente della Lazio, Claudio Lotito, e potrebbe fare un percorso simile a quello di Simone Inzaghi).

Oltre al nome di Tommaso Rocchi, altre due idee potrebbero essere quelle di Miroslav Klose e Cristian Brocchi, altri due ex calciatori che hanno vestito la maglia della Lazio. L'ex attaccante tedesco accetterebbe anche un contratto fino a giugno ed è un'idea reale della Lazio e Lotito, che a breve parleranno però con Tommaso Rocchi.