Panchina Lazio, avviati i contatti con un allenatore

Come riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, sembra che la Lazio, dopo le dimissioni odierne di Maurizio Sarri, abbia già avviato i contatti per un nuovo tecnico, una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il nome in questione è quello del croato Igor Tudor.

Tudor, da calciatore, ha militato per otto anni nella Juventus, dove ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore nel 2020, affiancando Andrea Pirlo. In Serie A ha inoltre accumulato esperienza sulle panchine di Udinese ed Hellas Verona, dove ha ricoperto l'incarico di allenatore della prima squadra.

Di seguito il tweet del giornalista: