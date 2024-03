Lazio, mister Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni: la situazione

Momento difficile in casa Lazio. Nella serata di ieri, nell'ultima gara della 28° giornata di Serie A, i biancocelesti sono usciti sconfitti per 1-2 nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro l'Udinese. Contro i bianconeri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League, dopo Fiorentina (2-1), Milan (0-1) e Bayern Monaco (3-0).

La Lazio si trova ora al nono posto in classifica, con 40 punti raccolti dopo 28 giornate di campionato, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. La classifica di Serie A per i biancocelesti, a dieci gare dal termine del campionato, dice: 11 punti dal Bologna quarto in classifica, 8 punti dalla Roma quinta, 7 punti dall'Atalanta sesta, 4 dal Napoli settimo e 3 punti dalla Fiorentina nona. In seguito alla sconfitta arrivata ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, la società biancoceleste ha mandato la squadra in ritiro, con il prossimo impegno in programma sabato 16 marzo alle 20:45, con il match in trasferta contro il Frosinone.

Sono arrivate novità però per quanto riguarda Maurizio Sarri: l'allenatore biancoceleste avrebbe presentato le proprio dimissioni. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.