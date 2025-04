Genoa-Lazio: le formazioni ufficiali

Rush finale in ottica Champions League quello a cui è chiamata la Lazio in questo finale di stagione. Dopo la pesantissima eliminazione ai quarti di finale di Europa League ai calci di rigore contro il Bodo/Glimt i biancocelesti ora potranno puntare solo al campionato, all'ambito quarto posto. A meno quattro lunghezze dal Bologna al quarto posto, l'obiettivo della Lazio quest'oggi contro il Genoa saranno proprio i tre punti, fondamentali per tenere ancora a galla il sogno Champions e la stagione stessa.

Preferito nuovamente Mandas tra i pali, al posto di Provedel, con Lazzari e Pellegrini sulle fasce esterne, Baroni punta sulla coppia di centrali Gila-Romagnoli. Mentre sulla mediana i titolarissimi Guendouzi e Rovella. Con l'assenza di Gustav Isaksen, out per la squalifica subita per somma di ammonizioni, Baroni conferma a sorpresa Marusic come esterno alto a destra al posto del danese. Mentre nel restante reparto offensivo non ci sono grandi stravolgimenti: Zaccagni a sinistra, con Dia alle spalle del Taty centravanti.

A pochi istanti dal fischio d'inizio sono state diramati gli undici titolari di Genoa e Lazio, di seguito le formazioni ufficiali di Vieira e Baroni.

Gli undici di Vieira

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez; Martín; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira.

La formazione ufficiale di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Dia, Marusic, Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.