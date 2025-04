Genoa-Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming

Archiviato il ko in Europa League contro il Bodo/Glimt la Lazio dovrà rialzarsi dal difficile momento che sta attraversando per concentrarsi del tutto sul campionato. Questo pomeriggio alle ore 18:30 Genoa e Lazio scenderanno in campo per il recupero della 33° giornata di campionato, gara precedentemente rinviata lo scorso lunedì per la scomparsa di Papa Francesco.

Scopri dove vedere il match tra Genoa e Lazio in tv e in streaming