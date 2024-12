Calciomercato Lazio, l'agente di Belahyane a Formello

Prende forma il forte interessamento della Lazio per Belahyane, giovane centrocampista dell'Hellas Verona che sta mostrando grandi qualità in mezzo al campo. A Formello ieri c'era il suo agente in visita: la società biancoceleste è in corsa per l'acquisto del centrocampista del Verona, come riportato da Il Corriere dello Sport. La coppia Lotito-Fabiani stanno cercando di capire i margini di manovra dell'operazione per quello che sarà il calciomercato invernale. Gennaio è alle porte e i biancocelesti si stanno seriamente muovendo.

L'ultimo affare Lazio-Verona e gli ottimi rapporti

Ormai risaputi sono gli eccellenti rapporti tra il presidente della Lazio e Setti. L'estate scorsa è stata chiusa l'operazione Noslin, trattativa da ben 18 milioni di euro (bonus compresi). Per il classe 2004 franco-marocchino, viste le prestazioni e le caratteristiche, si potrebbe arrivare anche a una valutazione superiore. È stato proprio Baroni, con cui ha lavorato quattro mesi dopo l'acquisto dal Nizza, a farlo debuttare in campionato contro l'Inter.

Altri club su Belahyane

Svolta sul calciomercato in entrata. Dopo l'ultimo confronto tra la dirigenza e il tecnico biancoceleste Baroni c'è stata un'apertura: la società avrebbe deciso di intervenire sul mercato a gennaio. Da qui il nome di Belahyane, che è un under 22 e non creerebbe problemi di lista. Massima attenzione però, su di lui sono piombate anche Milan e Inter, le sue ottime prestazioni stanno attirando interessamenti non da poco e la Lazio dovrà agire rapidamente. Una cosa sembra sicura, i biancocelesti avranno il loro acquisto a gennaio, sembra netta la decisione presa dalla società a riguardo.