Lazio: un club della Premier League punta Mario Gila, ecco di chi si tratta

La fase di calciomercato estivo sta per cominciare e porterà una rivoluzione all'interno del club biancoceleste, a cominciare dall'allenatore di cui l'identità non è ancora certa, ma non solo, la mancata qualificazione in Coppa ed i 50 milioni da saldare per Rovella, Pellegrini, Tavares, Belahyane e Provstgaard, prima e dopo il 30 giugno, aumentano il rischio di cessioni. Le squadre, con il mercato che sta per riaprire le porte, hanno cominciato a guardarsi intorno, proprio come il Chelsea che, da come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe mirato il difensore centrale del club biancoceleste Mario Gila.

Mario Gila: il difensore nel mirino del Chelsea

Il difensore centrale della Lazio si è fatto notare in questa stagione, infatti, nonostante alcuni errori che hanno condotto al gol avversario, Mario Gila ha mostrato ottime prestazioni in campo, tanto da essere titolare in quasi tutte le partite disputate. Da quanto attesta Il Messaggero, il Chelsea, qualificatosi in 4a posizione, valida per l'accesso in Champions League, avrebbe offerto alla Lazio la cifra di 35 milioni, tuttavia, la società biancoceleste avrebbe rilanciato a 50, dato che il 50% della rivendita andrà nelle casse del Real Madrid.

Lazio: i biancocelesti in dubbio

Con la mancata qualificazione in Coppa e i pagamenti da saldare, potrebbero esserci molti addii nella fase di calciomercato, a cominciare da Guendouzi e Gila che non sembrano essere certi di voler restare nel club. Oltre allo spagnolo, anche il futuro degli altri difensori centrali e terzini sembra essere in dubbio. La Lazio dovrà prendere una decisione anche su Matias Vecino, già entrato nel mirino di 3 squadre e con il contratto in scadenza. Con Mandas ormai titolare e Ivan Provedel diventato il secondo portiere, il 31enne potrebbe optare per altre mete, inoltre, anche il futuro di Taty Castellanos sembra non essere certo, infatti, l'attaccante è stato puntato dall'Everton, Nottingham Forest, West Ham e Wolverhampton. Dopo una stagione non brillante, invece, Loum Tchaouna potrebbe trasferirsi al PSV per la cifra di 15 milioni. Soltanto il calciomercato potrà eliminare ogni dubbio e svelare quali calciatori resteranno e quali invece indosseranno le maglie di altri club.