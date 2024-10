ESCLUSIVA | Il cantante Francesco Baccini su Lazio e Genoa

Il noto cantante Francesco Baccini, oltre ad essere famoso per le sue canzoni che vanno dalle hit tormentoni a pezzi ironici e romantici di cantautorato italiano, è conosciutissimo anche per la sua fede per il Genoa. Passione nata fin da piccolissimo per la più antica squadra della Serie A italiana. In esclusiva per i microfoni di LazioPress è intervenuto parlando del prossimo match che vedrà protagoniste Lazio e Genoa domenica alle ore 15, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Le domande e i temi trattati con la nostra redazione.

Come è nata la sua fede per il Genoa?

Mio padre era appassionato genoano, un grande tifoso e mi ha trasmesso la passione per questi colori. Fin da piccolissimo andavo allo stadio per seguire il Grifone nonostante in realtà io giocavo per le giovanili dell'altra squadra della città, la Sampdoria.

Un'analisi della situazione in casa Genoa?

Il Genoa di quest'anno purtroppo ha grandi problemi societari che vanno oltre il campo ma questo ovviamente si ripercuote anche sulla squadra che deve poi giocare.

