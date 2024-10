I convocati di Baroni e Gilardino per Lazio-Genoa: tante assenze per l'attacco rossoblù

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Genoa, alle 15:00 i ragazzi di Baroni e Gilardino scenderanno in campo all'Olimpico di Roma per la nona giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, dovrà fare i conti con le molte assenze in attacco e non solo: out Messias, Vitinha, Ekuban e Bani. Dal canto suo la Lazio ritrova Guendouzi, ma Baroni dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, fuori per la squalifica contro la Juventus, e di Lazzari, infortunato per una lesione muscolare di primo grado a carico del retto femorale della coscia sinistra subito durante la scorsa partita contro l'Empoli.

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Marusic, Patric, Pellegrini, Tavares;

Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

I convocati del Genoa

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz;

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli;

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby;

Attaccanti: Accornero, Ankeye, Ekhator, Pinamonti.