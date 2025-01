Ecco la squadra di Premier piombata su Rovella della Lazio

Il calciomercato invernale si è aperto da una settimana precisa. I tavoli dove si avviano trattative iniziano a farsi caldi e l'ottima stagione della Lazio e degli uomini di Baroni non può che portare ad attirare attenzioni di diversi club. Un nome supervisionato, pilastro del centrocampo laziale quest'anno, è quello di Nicolò Rovella.

Il regista italiano ha conquistato quest'anno la convocazione con la maglia della nazionale azzurra. Le sue prestazioni sono state in assoluta crescita ed è diventato un centrocampista completo di assoluta qualità. L'effetto di tutto questo sono i fari puntati su di lui da parte delle big europee. Proprio questa mattina il quotidiano La Repubblica riporta un interesse di un grande club inglese.

La squadra che avrebbe messo nel mirino Rovella

Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del Manchester City per Nicolò Rovella, arrivando a parlare anche di una offerta di ben 40 milioni di euro. La novità di oggi però, riportata da La Repubblica, è un interesse maggiore che arriva da Liverpool, dove i Reds stanno effettuando dei sondaggi per capire la fattibilità dell'acquisto. Lotito è già stato chiaro parlando del calciatore. Le prestazioni che sta mostrando sul terreno di gioco ha portato il Presidente della Lazio ad alzare un muro di conseguenza non sarà facile strapparlo via dai biancocelesti considerando anche l'attaccamento che il calciatore ha ai colori laziali. Inoltre Rovella ha una clausola di 50 milioni di euro.

I numeri con la Lazio

La cura Marco Baroni ha avuto i suoi effetti anche su Nicolò Rovella. Lo scorso anno il giocatore aveva mostrato le sue qualità in maniera altalenante, sia con Maurizio Sarri che con Igor Tudor. Quest'anno l'esplosione del giovane talento.

Il centrocampista si è preso le chiavi del centrocampo laziale e ne è diventato il vero e proprio direttore d'orchestra con la palla al piede. Mister Baroni è riuscito ad integrarlo in un meccanismo di gioco in cui lui si trova a pennello sapendo gestire al meglio fase difensiva e fase offensiva di costruzione. Sicuramente sarà un nome molto desiderato nel prossimo calciomercato estivo.