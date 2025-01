Rivoluzione obbligata per la Lazio: Baroni stravolge l’attacco contro il Como

La Lazio si prepara al match contro il Como con una formazione profondamente rinnovata. Le numerose assenze, tra squalifiche e infortuni, spingono il tecnico Marco Baroni a ripensare l'assetto della squadra. Domani sera all’Olimpico, nella prima giornata di ritorno di Serie A, saranno sei i giocatori indisponibili: Castellanos, Gila e Zaccagni (tutti squalificati), insieme agli infortunati Vecino, Patric e Pedro. Quest’ultimo potrebbe accomodarsi in panchina, ma non è ancora pronto per scendere in campo.

Nuovo volto tattico e cambi in attacco

Con soli 4 punti nelle ultime quattro partite, Baroni cerca una scossa tattica. Le prove di Formello, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lasciano intravedere una formazione inedita: Isaksen, Tchaouna e Dele-Bashiru agiranno come trequartisti, mentre Dia tornerà a ricoprire il ruolo di prima punta. Questa rivoluzione in attacco, resa necessaria dalle assenze, potrebbe sorprendere il Como e dare un nuovo impulso alla squadra biancoceleste.

Noslin pronto a subentrare

Tra i protagonisti attesi c’è Noslin, reduce da un infortunio alla caviglia. L'olandese inizierà dalla panchina, ma sarà pronto a entrare nel corso della ripresa. Con la sua duttilità, Noslin potrebbe essere decisivo, ricoprendo qualsiasi ruolo offensivo richiesto. Dopo l'exploit contro il Napoli, il giocatore vuole tornare protagonista.

Novità anche in difesa

Baroni non cambia solo davanti: la difesa vedrà Gigot al posto dello squalificato Gila e il ritorno di Lazzari, che prenderà il posto di Marusic. La spinta offensiva del terzino potrebbe essere determinante per una Lazio che cerca di ritrovare ritmo e incisività dopo un periodo opaco.

Con una formazione così rinnovata, il match contro il Como si preannuncia come un banco di prova cruciale per il futuro della squadra di Baroni.