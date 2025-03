Lazio, il mancato rinnovo di Marušić incuriosisce: la decisione della società

Durante questa pausa delle nazionali, i vari club rimangono ad allenare i calciatori non convocati e hanno l’opportunità di unire riposo e rinforzo, programmando i numerosi impegni degli ultimi due mesi di campionato. Soprattutto per la Lazio, aprile, maggio e giugno saranno mesi intensi, non solo di Serie A, ma soprattutto di Europa League, dove i biancocelesti sono qualificati ai quarti incontreranno il Bodo il 10 e il 17 aprile.

La priorità di Marusic

Tra i calciatori della Lazio rimasti a Formello, c’è soprattutto il terzino Adam Marušić, ormai uno dei più biancocelesti dello spogliatoio, alla Lazio dal 2015. Una delle questioni più urgenti legate al montenegrino è sicuramente il rinnovo: come riporto Il Corriere dello Sport, l’accordo sembrava essere stato trovato ma il tutto sarebbe tornato in dubbio prima del match contro l’Udinese, quando il manager di Marušić si era recato a Roma per incontrare Lotito e firmare.

Il mistero della firma di Marusic

Non è ancora chiaro il motivo per cui, nonostante l’accordo apparentemente trovato, non sia stata posta la firma al rinnovo del terzino il cui contratto è in scadenza a giugno ma è caratterizzato anche da un prolungamento automatico. La trattativa, iniziata nei mesi scorsi, sembrava essersi conclusa con un adeguamento. Il club, però, sembrerebbe aver preso tempo tanto da far valutare la situazione anche allo stesso calciatore. Soltanto a giugno si scopriranno le sorti del destino di Marušić, anche se è indubbia la sua passione e il suo legame per i colori biancocelesti.