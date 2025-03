Lazio, il vero flop è il mercato: l’analisi degli acquisti della società

La Lazio di quest’anno presenta due facce della medaglia: da una parte una squadra brillante come nella prima parte del campionato, forte in Serie A e in Europa League; dall’altra un organico debole, afflitto da numerosi infortuni, non più funzionale e che mette in luce tutte le sue debolezze. Uno dei nodi di quest’anno non può che essere il mercato e, in un momento duro della stagione per la Lazio, questo elemento risalta ancora di più.

Il nodo del mercato

Si potrebbe dire che, appunto, il nodo che ha ostacolato il cammino dei biancocelesti in questa stagione è venuto al pettine: si tratta del mercato, sia estivo che invernale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli acquisti effettuati dalla società, a lungo andare, non si stanno rivelando all’altezza del grande lavoro svolto dallo staff tecnico e dal gruppo-squadra per porre le basi di una stagione che, comunque, per adesso, si sta svolgendo oltre ogni aspettativa iniziale, considerando che la squadra è a due punti dalla posizione Champions e ai quarti di Europa League.

