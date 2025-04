Taty Castellanos: le condizioni del biancoceleste e i numeri senza la punta della Lazio

Ieri pomeriggio la rosa biancoceleste è partita verso la Norvegia per affrontare il Bodoe-Glimt, partita valida per i quarti di finale di Europa League, e tra i membri della squadra risalta la figura di Taty Castellanos, infortunatosi il 13 marzo durante l"incontro con il Viktoria Plzen. Oltre al match contro i norvegesi, in programma domani 10 aprile alle ore 18:45, per le aquile è in arrivo un altro avversario difficile, infatti, il 13 aprile si disputerà il derby e la presenza di Taty tra i convocati riaccende le speranze di vedere in campo la punta biancoceleste.

Castellanos: i numeri senza la punta biancoceleste

Taty Castellanos ha fatto un grande salto di qualità rispetto alla stagione passata, infatti, nel 2023-24 erano 6 le le reti dell'argentino mentre quest'anno, in 31 partite disputate tra Serie A ed Europa League, sono ben 12 i gol segnati dall'attaccante. La Lazio, con la punta biancoceleste in campo, ha una media di 2 punti a partita, mentre senza Taty si scende a 0,9 e ciò non avviene soltanto perché l'ex Girona è l'attaccante ad aver centrato più volte la rete, precisamente sono 9 i gol, ma anche perché l'argentino è il centro del gioco offensivo di Baroni.

