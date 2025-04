Ranking UEFA, l’Italia accorcia sulla Spagna: Inter e Lazio tengono viva la speranza

Il ranking UEFA stagionale sorride nuovamente all’Italia. La preziosa vittoria dell’Inter sul campo del Bayern Monaco (2-1, l’8 aprile) e il netto ko del Real Madrid contro l’Arsenal (3-0, sempre l’8 aprile) hanno permesso alla Serie A di ridurre sensibilmente il divario con la Spagna nel ranking UEFA per nazioni, fondamentale per conquistare un posto extra nella prossima edizione della Champions League.

Ranking UEFA: la situazione aggiornata dopo l’8 aprile

Per ottenere questo traguardo – come accaduto lo scorso anno con il Bologna, che accedette alla Champions partendo dalla quinta posizione – il campionato italiano deve chiudere almeno al secondo posto, subito dietro alla Premier League. Al momento, l’Inghilterra guida saldamente con 24,535 punti e ben cinque club ancora in corsa su sette. Insegue la Spagna con 21,678 e quattro formazioni su sette ancora in lizza, ma con un Real Madrid ora seriamente a rischio eliminazione. L’Italia, intanto, è salita a 20,187 punti, avvicinandosi in modo concreto.

Le italiane ancora in corsa in Europa: chi può fare la differenza

La Serie A può ancora contare sull’Inter di Inzaghi, che sogna la semifinale di Champions (ritorno a San Siro il 16 aprile), sulla Lazio, attesa dal doppio impegno europeo contro il Bodo Glimt nei quarti di Europa League, e sulla Fiorentina, che sfida il Celje nei quarti di Conference. Già eliminate invece Juventus, Milan, Atalanta e Bologna dalla Champions, e la Roma dall’Europa League. La Spagna, oltre al traballante Real, si affida ancora a Barcellona (contro il Dortmund in Champions), Athletic Bilbao (contro i Rangers in Europa League) e Betis (contro lo Jagiellonia in Conference).