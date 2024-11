Coppa Davis 2024, Italia-Argentina: quando e dove seguire il quarto di finale

L'Italia sfida l'Argentina: domani torna la coppa Davis

Domani torna la Coppa Davis, e l'Italia, rappresentata da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e ovviamente dal n.1 al mondo Jannik Sinner, farà il suo esordio domani sul campo in cemento della Martin Carpen Arena di Malaga, nei quarti di finale contro l'Argentina. La fase è ad eliminazione diretta, e consiste in due sfide singolari: in caso di parità ci si sconterà in un 2vs2 per decretare la squadra vincitrice. Chi passa sfiderà una tra Usa e Australia. Di seguito il programma del match:

Sinner - Depositphotos

Italia-Argentina: dove e quando vedere l'incontro

La partita tra Argentina e Italia, valida per i quarti di finale di Coppa Davis, si gioca giovedì 21 novembre a Malaga con orario di inizio previsto per le 17. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Due o in alternativa, per gli abbonati, su Sky Sport (canali 201 e 203). In streaming sarà possibile assistere al match su Raiplay, Sky Go e Now Tv.