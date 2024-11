La Repubblica | Gila: “Con Sarri non ho giocato per più di un anno e ho avuto bisogno dello psicologo”

Quest’anno, uno dei protagonisti della Lazio è proprio il difensore bianco celeste Mario Gila, sempre presente in difesa e in molte parti del campo, la squadra può sempre contare su di lui. Il calciatore è arrivato a Roma nella stagione 2022-2023. Dopo un primo anno più difficile, dal secondo in poi Gil si è guadagnato un posto inamovibile nella difesa bianco celeste. Il calciatore ha rilasciato l’intervista al quotidiano La Repubblica.

