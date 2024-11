Lazio, senti il ct del Portogallo: “Tavares ha caratteristiche uniche”

Prima della sosta la Lazio farà visita al Monza domenica alle ore 18:00: dopo la vittoria di ieri con il Porto, i biancocelesti vogliono regalare un’altra gioia ai tifosi. Uno dei protagonisti principali di questo inizio di stagione, oltre a Marco Baroni, è proprio Nuno Tavares.

Portogallo, arriva la prima convocazione per Tavares

Nella giornata di oggi è arrivata una grande notizia per Tavares: il Portogallo lo ha convocato per la prima volta. Con la Lazio sin qui ha stupito tutti, in campionato ha collezionato otto assist in otto presenze, numeri impressionanti. Il ct del Portogallo ha commentato le caratteristiche di Tavares in conferenza stampa, queste le sue dichiarazioni.

Il commento del ct del Portogallo su Nuno Tavares