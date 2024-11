Nazionale, Spalletti chiama Rovella e fa fuori il blocco Roma

Vi abbiamo raccontato poco fa della grande gioia in casa Lazio per la prima convocazione in Nazionale per Nuno Tavares. Il portoghese è stato richiamato dal Ct Martinez per gli impegni con Polonia e Croazia. Ma non è finita qui.

Convocazioni Italia: un biancoceleste presente

Sono state da pochi minuti rese note le convocazioni del Ct italiano Luciano Spalletti per i due big match che gli azzurri dovranno affrontare in Nations League con Belgio e Francia, rispettivamente il 14 e 17 novembre. Finalmente il tecnico si è accorto del lavoro incredibile che Nicolò Rovella sta svolgendo alla Lazio, e ha deciso di convocarlo nella batteria di centrocampisti che scenderanno in campo nei due impegni. L'ex Juve, sotto la guida di Marco Baroni, sta crescendo a dismisura sotto ogni punto di vista: per la verticalità che offre ai compagni, per la pulizia delle giocate che offre in mezzo al campo, per dettare i tempi di gioco, per recuperare in continuazione una quantità smisurata di palloni nell'arco dei 90 minuti. Già nell'ultima sosta Nazionali, la sua non convocazione ha suscitato diverse critiche, così come quella di Zaccagni, che nemmeno questa volta è stato richiamato dal Ct Spalletti, e che a questo punto si può dire di non voler puntare con decisione sull'esterno biancoceleste, che da quest'anno porta la fascia da capitano della Lazio. Detto ciò, c'è moltissima gioia per Rovella, che si merita di gran lunga questa convocazione e che forse l'avrebbe meritata già in passato. È stato invece fatto fuori il blocco storico della Roma: nessuna chiamata per Mancini, Cristante e Pellegrini.

Rovella - Fraioli

Rovella convocato: esulta la Lazio sui social

Immediata la risposta social da parte della Lazio, che ha scatenato la sua gioia retwittando le convocazioni della Nazionale Italiana celebrando con un “Rovellismo”, un termine coniato per esaltare con simpatia le qualità uniche di Nicolò Rovella. Con questa parola, il club sottolinea come il centrocampista rappresenti uno stile di gioco ben definito, un vero “spartito” che esprime alla perfezione il suo modo preciso e unico di interpretare il calcio.

Il post della Nazionale Italiana con le convocazioni: