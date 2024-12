Milan, Fonseca verso l’esonero: ex Lazio pronto a subentrare

Il pareggio per 1-1 del Milan contro la Roma ha acceso i riflettori sul futuro di Paulo Fonseca, sempre più a rischio. Espulso per proteste al 43', l'allenatore portoghese sembra vicino a lasciare la panchina rossonera. La dirigenza sta valutando un cambio immediato, e in pole position c’è Sergio Conceiçao, ex tecnico del Porto. Fonti vicine al club indicano che ci sarebbe già un accordo di massima: 6 mesi di contratto a un milione di euro con opzione di rinnovo a favore del club.

Fonseca e il futuro incerto al Milan

Nel frattempo, la squadra si prepara alla Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 3 gennaio a Riyad. Tuttavia, la situazione di Fonseca rischia di catalizzare tutta l’attenzione, con Ibrahimovic e i dirigenti già attivi per gestire la crisi nello spogliatoio.

Conceiçao e il Milan: un futuro vicino

Secondo Peppe Di Stefano di Sky Sport, Sergio Conceiçao sarebbe pronto a subentrare con un progetto a breve termine ma potenzialmente duraturo. La sua esperienza e il suo stile di gioco potrebbero rappresentare una nuova era per il Milan, che cerca stabilità dopo un periodo altalenante.