AURONZO DAY 8 | Seduta di lavoro mattutina: Patric e Cancellieri lasciano il campo

Giornata di amichevole per la Lazio. Questo pomeriggio i biancocelesti affronteranno il Trapani, appuntamento allo Zandegiacomo alle ore 18,00 (la gara è visibile a pagamento su Lazio Style Channel e Danz; per i tifosi presenti il costo del biglietto è di 15 euro).

ALLENAMENTO MATTUTINO

Intanto il gruppo si è ritrovato per l'allenamento mattutino. Presente anche Hysaj che si è unito ieri pomeriggio i compagni ad Auronzo di Cadore. Come di consueto i primi a scendere in campo sono stati i portieri, raggiunti qualche istante dopo anche dalla squadra che ha iniziato il riscaldamento.

Non si vedono Fares, Andrè Anderson e l'infortunato Gila, mentre Patric e Cancellieri hanno abbandonato la seduta di lavoro anzitempo: per lo spagnolo problemi alla gamba destra.

Mister Baroni continua a studiare diverse soluzioni: le prove tattiche cominciano con il 4-1-4-1 e proseguono con il 4-2-3-1.