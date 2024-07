Attesi Castrovilli e Zaccagni in ritiro: ecco quando arriveranno ad Auronzo

Ottavo giorno di ritiro per i giocatori biancocelesti che questo pomeriggio sfideranno il Trapani nella seconda amichevole di preparazione alla stagione 24/25 dopo la vittoria per 23-0 contro la compagine locale di Auronzo di Cadore.

Mister Baroni sta martellando i suoi giocatori con allenamenti molto intensi: sono infatti tante le immagini e i video dei calciatori biancocelesti stremati a fine allenamento. Lo staff tecnico sta sfruttando anche il fatto di avere il gruppo squadra praticamente al completo tranne chi di ritorno dagli Europei svoltisi in Germania.

Ieri era arrivato Hysaj

Ieri pomeriggio si è unito alla squadra Elseid Hysaj di ritorno dalla spedizione con l'Albania ad EURO2024 terminata ai gironi. Il terzino albanese ha svolto solo un lavoro di natura atletica su un campo adiacente allo Zandegiacomo di Auronzo. Oggi, però, sono attesi nuovi arrivi all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

Zaccagni e Castrovilli in ritiro

Ebbene si, nella giornata di oggi sono attesi in quel di Auronzo di Cadore ben due calciatori biancocelesti (una vecchia ed una nuova conoscenza): Mattia Zaccagni e Gaetano Castrovilli. Il primo dopo il fragoroso naufragio dell'Italia a questi Europei ha giustamente recuperato il periodo di vacanze nonostante si sia sempre allenato anche sui campi di Formello come testimoniato dal Direttore Sportivo Fabiani e dalle storie Instagram del calciatore. Per quanto riguarda invece Castrovilli, che ricordiamo ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto, è atteso oggi per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura nella Prima Squadra della Capitale.