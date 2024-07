Il Messaggero | Dove vedere l'amichevole Lazio-Trapani di oggi alle 18

A un mese esatto dall'esordio in campionato (domenica 18 agosto contro il Venezia all'Olimpico), seconda amichevole per la Lazio. Test contro il neopromosso Trapani (in Lega Pro) oggi alle 18 allo Zandegiacomo (15 euro, il costo del biglietto).

Lazio-Trapani visibile anche su Dazn

Alle ore 18.00 la gara sarà visibile su Lazio Style Channel, al prezzo di 4.99 €, ma anche sulla piattaforma DAZN, esattamente come la prossima sfida con la Triestina, altro grande classico del Cadore

Grigliata di squadra

Subito dopo, stasera, la squadra e Baroni faranno la consueta cena di gruppo alla pizzeria Europa e domani anche un pranzo: i giocatori hanno trascinato addirittura un asador dalla Capitale per una grigliata domani al campo Zandegiacomo.