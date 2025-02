Benvenuto Belahyane: la Lazio accoglie il centrocampista

La SS Lazio ha dato ufficialmente il benvenuto al suo nuovo acquisto, il centrocampista Reda Belahyane, con un post sui propri canali social. Il club ha condiviso con entusiasmo l’immagine del giocatore, ritratto con la maglia biancoceleste. Il messaggio di benvenuto, accompagnato dalla foto, ha immediatamente suscitato l’entusiasmo dei tifosi, che sono impazienti di vedere il giovane talento all’opera con la maglia della Lazio.

Belahyane



Reda Belahyane alla Lazio

Belahyane, che arriva con una grande reputazione per le sue qualità tecniche e il dinamismo in campo, rappresenta un investimento importante per il futuro del club. La Lazio, attraverso questo acquisto, continua a rafforzare la propria rosa con giovani promesse pronte a dare il massimo in Serie A. Questo arrivo segna l’inizio di una nuova avventura per Belahyane, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore sotto la guida di mister Marco Baroni. I tifosi biancocelesti sono già in attesa di vedere come il centrocampista si integrerà nel gioco della squadra e contribuirà agli obiettivi della stagione.

Il comunicato ufficiale della SS Lazio!