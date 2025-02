Abbate a RadioLaziale : "Mi è stato detto da Formello che non c'è nessuna riflessione in corso"

Durante il calciomercato invernale sono state molte le mosse tentate dalla Lazio, ad esempio la trattativa con il Chelsea per l'acquisto di Casadei, partita che alla fine è stata vinta dal Torino, infatti, il mediano è un nuovo membro della squadra del Toro. Nonostante la trattativa sfumata, la rosa biancoceleste si allarga con l'arrivo del mediano Belahyane e del difensore centrale Provstgaard. Oltre ai nuovi arrivi, la società della Lazio sta cercando di liberare dei posti nella rosa, infatti, dopo l'addio di Castrovilli, trasferitosi al Monza, si potrebbero salutare anche il difensore Pellegrini e l'attaccante Tchaouna. Tuttavia, il giornalista Alberto Abbate si è espresso ai microfoni di RadioLaziale riguardo le ultime mosse di calciomercato.

Lazio - Depositphotos

Alberto Abbate a RadioLaziale

Mercato e Tchaouna



Secondo me bisogna stare più attenti su quello che succede sul fronte Basic, se il Sassuolo aumenta la partecipazione all'ingaggio, perchè su Tchaouna difficilmente si muoverà, anzi, a me viene assicurato che non c'è più nulla, è stato detto ieri di no al PSG che ha offerto il prestito oneroso a un milione più undici di riscatto. C'era anche il Feyenoord, c'era il Bologna...Mi è stato detto da Formello che non c'è nessuna riflessione in corso. Mi è stato giurato e spergiurato che Tchaouna resta al 100%.

Problema delle liste

C'è un problema serissimo sulle liste perchè nel momento in cui verranno reintegrati Patric e Vecino e diamo per scontato che venga reintegrato Hisaj...mettiamo il caso che Hisaj prenda il posto di Castrovilli, Vecino prende il posto di Basic che era stato reintegrato momentaneamente ma manca un posto per Patric...Se si reintegra Hisaj rischia fortemente di essere tagliato Luca Pellegrini che ha rifiutato il Como. Pellegrini non rischia il taglio solo in Europa ma anche in campionato perchè appena aperto il mercato, sono stati tagliati dal campionato Patric e Vecino e sono stati integrati nella lista Hisaj e Basic, per reintegrare quei due devi fare di nuovo fuori dalla lista Hisaj e Basic.

Su Pellegrini