CdS | L'Olimpico si riempie per abbracciare Eriksson

Diecimila biglietti venduti solo il primo giorno, un dato che continuerà a crescere da qui a domenica. Tutti per Eriksson. Il 26 maggio l'Olimpico sarà tutto per lui, sarà l'ultima tappa del suo tour stagionale che lo ha già visto ospite del Liverpool, che ha realizzato il suo sogno facendolo sedere in panchina per l'amichevole delle “Legends”, Goteborg, Benfica e Sampdoria.

Fraioli

La reunion dei ragazzi del 2000

Gli inviti sono arrivati in seguito al terribile annuncio del tecnico svedese in cui ha reso noto di lottare contro il cancro. Non poteva mancare l'invito della Lazio, che ieri lo ha annunciato ufficialmente sui social. Il mister non sarà da solo, ma sarà accompagnato dai compagni che ha allenato e che ha portato a vincere lo Scudetto del 2000. Ci saranno Salas, Gottardi, Pancaro, Baronio e altri ancora. La società si sta muovendo per far arrivare più persone possibili e rendere la giornata indimenticabile.

Prezzi popolari

Seguendo i dati aggiornati a ieri sera, ci saranno più di 40mila persone e il numero continuerà a salire, visti anche i prezzi popolari: 14 euro la curva Maestrelli e i distinti sud, dai 30 ai 35 la Tribuna Tevere (ad eccezione della Top e Gold), 40 e 65 in Monte Mario Laterale e Top.