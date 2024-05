CdS | Mandas, operazione rinnovo: si tratta per ridurre la distanza

Nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane, Provedel è tornato ed è lo stesso di sempre. Mandas, che lo ha sostituito, è una bella sorpresa e una promessa mantenuta Il primo è già stato blindato e ora, come scrive il Corriere dello Sport, la società pensa a blindare anche il greco. La società propone un aumento da 500mila euro, mentre la richiesta del calciatore è di 800mila.

L'attenzione della Premier

Mandas si è ritrovato addosso gli occhi della Premier senza preavviso. Il City, che è solito investire sui giovani per l'U23, si era informato nelle scorse settimane. Dopodiché è spuntato il Leicester, appena tornato in massima serie inglese. La Lazio valuta il portiere 15 milioni e, nonostante abbia cominciato a trattare il rinnovo, è pronta comunque ad ascoltare le offerte che arriveranno.

Christos Mandas

La crescita di Mandas

Fabiani nei giorni scorsi ha affermato di puntare sia su Provedel che su Mandas in quanto la Lazio ha bisogno di due portieri forti, quindi, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, resteranno entrambi. La società è pronta a premiare il portiere greco, arrivato nell'ultimo giorno di mercato per fare il terzo portiere e ritrovatosi a fare il titolare e a salvare il risultato in più di un'occasione. E' stato acquistato dall'OFI Creta per 900mila euro, venderlo a 15 milioni dopo un solo anno sarebbe un colpo. Se dovesse partire, però, servirà sostituirlo. Sepe tornerà alla Salernitana, con cui si sta trattando Tchaouna, e chissà che le due società non trovino un accordo anche per il portiere, che tornerebbe a fare il secondo di Provedel.