Leggo | Romagnoli, i dubbi di Tudor: rinnovo lontano, sirene estere

Il Sassuolo è nel destino di Alessio Romagnoli. Come ricorda Leggo, contro gli emiliani ha giocato l'ultima partita contro il Milan e sempre contro di loro potrebbe essere l'ultima partita in maglia biancoceleste. In due anni è tornato ai massimi livelli con Maurizio Sarri, ma con Tudor le gerarchie sono cambiate.

La situazione di Romagnoli

Romagnoli è sempre il leader del reparto, ma non è il centrale ideale per il modulo utilizzato dal croato. A questo si aggiunge il rinnovo promesso dalla società ma non ancora arrivato. La volontà è di continuare alla Lazio, la sua squadra del cuore, ma dopo mesi di attesa non è da escludere una cessione. Anche questo sarà uno dei punti che toccheranno Tudor e Fabiani una volta finito il campionato.

Alessio Romagnoli

Il mercato in entrata

In entrata invece qualcosa si sta già muovendo. Dopo due settimane di trattative, la Lazio ha deciso di esercitare la clausola rescissoria per prelevare Loum Tchaouna dalla Salernitana per 8 milioni di euro. L'intesa con il trequartista è stata già trovata per cinque anni a 900mila euro. Per Kamada il futuro è ancora incerto. Non è più sicuro di voler partire, ma per rimanere a Roma chiede un ingaggio più alto: la Lazio è disposta a salire a 3,5 a stagione, mentre il giapponese ne chiede 4.