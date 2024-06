Euro2024 | Pareggio a reti bianche tra Francia e Olanda: a Lipsia termina 0-0

Termina 0-0 l'attesissima sfida tra Francia e Olanda: due delle favorite alla vittoria finale di Euro2024 hanno concluso una partita ad alta intensità e ricca di occasioni, ma senza farsi male a vicenda. Rete annullata a Xavi Simons, che al 69' aveva portato in vantaggio la Nazionale Orange.

Depositphotos

La partita

La Francia recupera Mbappé dopo la frattura del setto nasale rimediata nell'ultima partita con l'Austria, ma la mascherina costruita su misura non è bastata per farlo scendere in campo: 90' minuti in panchina per la stella francese. Prima frazione di gioco divertente, con molte occasioni da ambo le parti: il più pericoloso per i transalpini è Griezmann, che questa sera, con la fascia di capitano, aveva il compito di caricarsi la squadra sulle spalle. Per due volte il campione in forza all'Atletico Madrid va vicino al vantaggio, ma spreca. Si fa vedere anche l'Olanda che con Gakpo che bussa dalle parti di Maignan, ma il portiere del Milan si fa trovare pronto. In generale grande

Nel secondo tempo è la Francia a scendere in campo con più convinzione, ma spreca un'occasione clamorosa nuovamente con Griezmann da due passi: Verbruggen provvidenziale. Nel momento di spinta massima dei Blues è proprio l'Olanda a trovare il gol con Xavi Simons, ma il trequartista del PSV si vede annullare la rete dopo un consulto VAR per il fuorigioco di Dumfries, posizionato in maniera irregolare davanti a Maignan. Nel finale i ritmi si abbassano e le squadre sembrano accontentarsi del pareggio e il match si conclude sullo 0-0.

La situazione nel Gruppo D

In virtù del pareggio maturato tra Francia e Olanda, entrambe le compagini salgono a quota 4 punti. L'Austria sale a 3 punti grazie alla vittoria nel pomeriggio maturata con la Polonia, che, restando a 0, è la prima Nazionale matematicamente eliminata da Euro2024.